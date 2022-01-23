«الصحة» تسلم العيادة المجمعة المليطانية مولد كهربائي جديدا

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، «العيادة المجمعة المليطانية»، مولدًا كهربائيًّا، لتوفير قدرة كهربائية 110 كيلو وات.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن تسليم المولد جاء تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة علي الزناتي، بدعم المؤسسات الصحية وتعزيز أدائها والخدمات التي تقدمها، ومواجهة العجز الناتج عن انقطاع خدمات التيار الكهربائي.

– «الصحة» تسلم مستشفى بالخاثر القروي مولدا كهربائيا بقدرة 550 كيلو وات

والثلاثاء الماضي، سلمت وزارة الصحة أيضًا، مستشفى «بالخاثر القروي»، مولدًا كهربائيًّا، لتوفير قدرة كهربائية550 كيلو وات.