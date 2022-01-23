الحبري يشدد على المحافظة على المتبقي من الاحتياطي النقدي

العنوان – بنغازي

شدد نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري على الحاجة للمحافظة على المتبقي من الاحتياطي النقدي.

وأضاف الحبري بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال” أنه تم إنفاق 50% من الاحتياطي النقدي منذ العام بسبب الحروب والصراعات السياسية والعجز في الميزانية العامة.

وذكر أن هذا التآكل في الاحتياطي النقدي يبين غياب التنمية لفترة أطول، مؤكدًا على ضرورة المحافظة عليه لأن أي شيء بخلاف ذلك يعني آثارًا سلبية تنعكس على الاقتصاد.

وأوضح أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بتنويع الاقتصاد بوصفه هدفًا استراتيجيًا عبر التخطيط متوسط المدى وإعادة النظر في الانفاق العام، خاصة غير المبرر منه، وضبطه، وفي الوظائف العامة وعدم زيادتها بعد أن وصل حجمها إلى 35% من السكان.

وأكد أن إعادة النظر يجب أن تشمل أيضًا الضرائب النوعية؛ إذ ليس من المعقول دفع 34 مليار دينار مرتبات من دون ضرائب في المقابل.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات الاستدراكية للحيلولة دون الوقوع في منزلق يهدد الاقتصاد المحلي برمته.

وقال نائب المحافظ :”الخطوة الوحيدة المطلوبة الآن تتمثل في مخاطبة حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب بشأن ضرورة الإسراع في إصدار ميزانيات متوسطة المدى من 3 إلى 5 أعوام توضع لها أسعار افتراضية لقطاع النفط للتحكم في أي فوائد في المستقبل وتوجيهها نحو التنمية والتغيير”.

وأضاف الحبري :”المطلوب أيضًا دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغرى والمتوسطة وغيرها من دعائم بناء اقتصاد قادر على الوقوف على قدميه”.