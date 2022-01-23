سميو: على المواطنين استثمار فرصة توفر اللقاح هذه الفترة وأخذ الجرعات اللازمة منه

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن نسبة الإصابة بالفايروس تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأيام الثلاثة الماضية، وإن الإقبال على التطعيمات ما زال متوسطًا وضعيفًا في المنطقة الشرقية رغم توفر اللقاحات بكميات كافية.

سميو أكد وفقًا لقناة “ليبيا الأحرار” أنهم بصدد إجراء اجتماعات منذ أمس في بنغازي مع مشرفي التطعيمات بالمنطقة الشرقية، شملت 26 بلدية بخصوص برنامج التطعيمات.

وأوضح أن لديهم مخزونا من السينوفارم والفايزر، داعيًا المواطنين إلى استثمار فرصة توفر اللقاح هذه الفترة، وأخذ الجرعات اللازمة منه، مشيرًا إلى أن هناك إلزامًا لبعض القطاعات وعلى الراغبين في السفر لتلقي التطعيم.

وأشار إلى أنهم ينتظرون وصول كميات أخرى من اللقاح، وأن الكميات الموجودة بالمخزن والفروع، كبيرة وكافية لفترة طويلة، وفق قوله.

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