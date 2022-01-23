“الداخلية”: إنقاذ 23 مهاجراً غير قانوني قبالة ساحل الخمس

أفادت وزارة الداخلية عن تمكن الزورق p301 التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، من إنقاذ 23 مهاجراً غير قانوني من عرض البحر.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العملية تمت بعد ورود نداء استغاثة لغرفة العمليات البحرية شمال مدينة الخمس بحوالي 70 ميل بحري، حيث تم نقلهم لنقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن الوزارة أعلنت قبل يومين عن ضبط 93 مهاجراً غير قانوني قبالة سواحل طرابلس، في الوقت الذي تتزايد فيه محاولات الهجرة إلى أوروبا رغم قسوة الظروف الجوية.

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