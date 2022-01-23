ليبيا الان

“الداخلية”: إنقاذ 23 مهاجراً غير قانوني قبالة ساحل الخمس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت وزارة الداخلية عن تمكن الزورق p301 التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، من إنقاذ 23 مهاجراً غير قانوني من عرض البحر.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العملية تمت بعد ورود نداء استغاثة لغرفة العمليات البحرية شمال مدينة الخمس بحوالي 70 ميل بحري، حيث تم نقلهم لنقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن الوزارة أعلنت قبل يومين عن ضبط 93 مهاجراً غير قانوني قبالة سواحل طرابلس، في الوقت الذي تتزايد فيه محاولات الهجرة إلى أوروبا رغم قسوة الظروف الجوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك