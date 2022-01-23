وزارة الداخلية تنقذ مهاجرين شمال مدينة الخمس – أخبار ليبيا 24 – أمن

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أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد أنها تمكنت من إنقاذ مهاجرين غير شرعيين بعد تقطع السبل بهم في عرض البحر.

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها بالفيسبوك أن الزورق p301 التابع للإدارة العامة لأمن السواحل. بأمرة مقدم محمد النايض ورائد علي الطويبي والطاقم المرافق لهما ليلة البارحة. تمكن من إنقاذ 23 مهاجراً غير شرعي من عرض البحر. وذلك بعد ورود نداء استغاثة لغرفة العمليات البحرية شمال مدينة الخمس بحوالي 70 ميل بحري.

وأشارت الوزارة أن المهاجرين غير الشرعيين تم نقلهم لنقطة انزال المهاجرين بميناء طرابلس. وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي سياق متصل عثرت، فرق الإنقاذ البحري، السبت، على جثة أحد الصيادين الليبيين الإثنين المفقودين منذ أيام قبالة ساحل تاجوراء.

ومنذ عدة أيام تجري فرق الغطس عملية بحث متواصلة من أجل معرفة مصير الصيادين المفقودين.

وأعلنت، هيئة السلامة الوطنية، العثور جثة الصياد المفقود “عثمان أبوديب”، بينما لازال مصير الصياد الآخر “أسامة أبو لميدة” مجهولا.

وفور ورود بلاغ عن فقدان كل من عثمان أبو ديب وأسامة أبو لميدة. شرعت عناصر جهاز آمن السواحل والضفادع البشرية وخفر السواحل الزاوية وغطاسي وحدة الإنقاذ البحري طرابلس بهيئة السلامة الوطنية، في البحث عنهما.

وقالت هيئة السلامة الوطنية، الجمعة، إن وحدة الإنقاذ البحري باشرت بالبحث عن الصيادين المفقودين. بمنطقة تاجوراء رفقة خفر امن السواحل والضفادع البشرية لقوات البحرية الليبية.