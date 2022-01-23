العكروت لـ«القماطي»: ليبيا لن تنتظر 20 عاماً لتفتقر فلديها اليوم 5 ملايين فقير

استنكر محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، تصريحات جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير” يوم أمس خلال مؤتمر حزبه السنوي، حينما قال إن ليبيا ستصبح فقيرة بعد 20 عاماً بسبب اعتمادها على النفط فقط.

كتب العكروت على فيسبوك: “رئيس حزب يصرّح (ربما سنصبح فقراء بعد عشرين عاماً)، لا أستاذ، إذا حضرتك عندك ما يكفيك عشرين عاماً لكي تصل مرحلة الفقر، اعلم أن أكثر من أربعة ونصف مليون أو خمسه مليون هم الآن على حافة الفقر، يعانون الفاقةَ والعوز وضيق اليدّ، وأزيدك علماً، أن الحكومات قد زادتهم فقراً وعوزاً لأنها تحجب عنهم حقوقهم في مرتباتهم ظلماً وعدواناً وقهراً”.