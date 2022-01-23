ملف الأموال الليبية المجمدة يدفع الصور لزيارة بلجيكا الأسبوع المقبل

أشارت مصادر متطابقة عن عزم النائب العام الصديق الصور، القيام بزيارة رسمية لبعض دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول ملف الاستثمارات الليبية في بلجيكا.

ورجّحت المصادر أن يتقدم الصور بطلب رسمي لنظيره البلجيكي للإنابة القضائية، تُمكنه من التحقيق مع ولي العهد البلجيكي الأمير” لوران”، على خلفية سعي الأخير للاستحواذ على أموال ليبية مجمدة في حسابات بنك يوروكلير، ولجوئه للابتزاز في سبيل ذلك، وهو ما يُعد جرماً جنائياً تنعقد فيه الولاية للقضاء الجنائي الليبي بوصف مؤسسة الاستثمار الليبي مؤسسة سيادية تخضع للقوانين الليبية.

يشار إلى أن مجلة “دي تيخد” البلجيكية أكدت إصدار القضاء البلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، على خلفية تهم فساد واختلاس تتعلق بادعاءات حول تحويل فوائد بنكية تعادل 15 مليار يورو، إلى حسابات أجنبية في لندن والبحرين، الأمر الذي نفته المؤسسة التي أشارت إلى أن القضية تخضع لتحقيقات ومتابعة النائب العام.

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