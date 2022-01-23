الدبيبة يشرف على تخريج الدفعة الأولى من منتسبي اللواء 111 مجحفل

العنوان – طرابلس

اشرف رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة على تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي اللواء 111 مجحفل الذين تلقوا تدريباتهم بمركز تدريب حمزة بن عبدالمطلب التابع لرئاسة الأركان العامة.

وقال الدبيبة :”الخريجين سيكونون حماة للوطن، الذي لن يبنى إلا بجيش ولائه لله ثم للوطن لا انحياز فيه لفرد أو مدينة أو اي جهة كانت”.

وأكد رئيس الحكومة أن أمن ليبيا واستقرارها هدف لا مناص منه، وأنه لن نسمح لأحد بأن يعبث بهذا الوطن مهما كلفنا ذلك.

وشدد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بنبذ الحروب قائلاً :”نعم للسلام ولا للحروب نعم للبناء والاستقرار والدفاع عن مدنية دولتنا”.