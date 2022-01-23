الفرق الطبية تباشر حملة تحصين الطلاب في المدارس

باشرت وزارة الصحة حملة إعطاء اللقاحات الأساسية لطلاب التعليم الأساسي، وفق جدول التطعيمات الوطني.

وشرعت الفرق الطبية العاملة بالمراكز الصحية بمنطقة «أبوسليم»، في زيارة مدارس التعليم الأساسي بالبلدية، لإعطاء اللقاحات الأساسية لطلاب السنوات الدراسية (الأول، والسابع، والتاسع)، حيث سيحصل طلاب الصف الأول الابتدائي أو مَن هُم في سِن 6 سنوات، على الطعم الرباعي، الخناق، والكزار، والشاهوق، منزوع الخلية، وشلل الأطفال الميت.

وسيحصل طلاب الصف الأول الإعدادي أو عند عمر 12 سنة، على طعوم الورم الحليمي البشري للبنات فقط، ويكون على 3 جرعات يفصل بين الأولى والثانية شهران، والثانية والثالثة 4 أشهر، في حين أن الطعوم المقررة لطلبة الصف الثالث الإعدادي أو عند عمر 15 سنة هي: الثلاثي البكتيري الخناق والكزاز والشاهوق منزع الخلية.

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