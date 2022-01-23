نادية عمران: عندما يكون الأساس الدستوري صحيحًا لا يهم من يدخل السباق الانتخابي

رأت عضو الهيئة التأسيسية نادية عمران أن السباق الانتخابي أفسدته عدة عوامل، أهمها عدم توافر الاشتراطات اللازمة لإجراء الانتخابات كالوضع الأمني غير المستقر وعدم سيطرة حكومة واحدة على كافة أنحاء البلاد.

عمران وفي تصريح لموقع “عربي21” القطري: قالت “أضف إلى ذلك أيضًا عدم وجود قاعدة دستورية توافقية بسبب الصراع بين مجلسي النواب والدولة كأساس لها وانقسام المجتمع الدولي حول ليبيا”.

وأكدت على أنه عندما يكون الأساس الدستوري صحيحًا لا يهم من يدخل هذا السباق طالما انطبقت عليه الشروط، بحسب قوله