الصحة: مركز زليتن الطبي يحصل على الاعتماد من المجلس العربي للاختصاصات الصحية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حصول مركز زليتن الطبي، على الاعتماد الكامل من المجلس العربي للاختصاصات الصحية- مكتب عمّان، لتنفيذ برنامج التخصّص الدقيق بالعناية المركزة، تحت إدارة الدكتور حسن غويله.

ويتيح البرنامج تدريب الأطباء في الاختصاص الدقيق العناية المركزة، تحت مظلة المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة، وفق بيان لوزارة الصحة اليوم.

-«الصحة» تسلم العيادة المجمعة المليطانية مولد كهربائي جديدا

ويُمنح الاعتماد للمراكز التدريبية المعتمدة، المستوفاة كافة متطلبات التدريب ببرنامج تدريبي أو أكثر بالمجلس العربي.

وفي وقت سابق من اليوم، سلمت وزارة الصحة، «العيادة المجمعة المليطانية»، مولدًا كهربائيًّا، لتوفير قدرة كهربائية 110 كيلو وات.

وقالت الوزارة، إن تسليم المولد جاء تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة علي الزناتي، بدعم المؤسسات الصحية وتعزيز أدائها والخدمات التي تقدمها، ومواجهة العجز الناتج عن انقطاع خدمات التيار الكهربائي.