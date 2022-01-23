جامعة الدول العربية تدين الهجوم الإرهابي على دولة الإمارات

العنوان – القاهرة

أدان مجلس جامعة الدول العربية واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم على المدنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية.

ورحب المجلس خلال الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين برئاسة دولة الكويت بتضامن الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتنديدها بالاعتداءات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية وبوصفها هجوماً إرهابياً جباناً آثمًا.

وحضر الاجتماع وفد من المندوبية الليبية برئاسة نائب مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية إيمان الفيتوري.

وقالت الفيتوري في كلمتها :”اجتماع اليوم على قلب رجل واحد، وهدف واحد، ألا وهو إدانة الإرهاب ورفضه في كل صوره و أشكاله”.

وأضافت أن دولة ليبيا شعباً وحكومةً، تدين بأقسى العبارات واللهجات هذا الاعتداء السافر على مدينة أبوظبي.

وأكدت نائب مندوب دولة ليبيا تضامن الدولة الليبية، مع دولة الإمارات الشقيقة، جراء هذا الحادث الأليم.

ودعت من خلال المنبر العربي المجتمع الدولي بتوحيد الجهود واتخاذ خطوات حازمة ضد كافة الأعمال الإرهابية والتأكيد على أهمية الحل السلمي وضبط النفس والعمل على الوصول لحل سياسي من قبل الجميع.

وكانت المليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت الأسبوع الماضي منشآت مدنية بدولة الإمارات حيث أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.