“ويليامز” تجدد دعوتها لإجراء الانتخابات وفق الإطار الزمني لخارطة الطريق

جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، موقفها الداعي لإجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشددت ويليامز خلال لقائها عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطرابلس، أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مطلب الـ 2.5 مليون ناخب ليبي مسجل.

من جانبهم أكد أعضاء المجلس على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري، عقب نقاش مُطوّل بحثوا خلاله التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية.

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