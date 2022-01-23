النويري: نحن بحاجة لخارطة بها مسارات تبدأ بالمسار الدستوري والأمني والاجتماعي

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أن “هناك خلاف حول المسار الدستوري تحت قبة البرلمان، ولكن كنا سباقين في إطلاق قانون الاستفتاء على الدستور وأحيل للمفوضية ولكن بقي في الأدراج لأسباب متعددة، لتعطيل استقرار الدولة”. النويري، وفي كلمته خلال ندوة “الدستور أولا”، دعا كافة أبناء الشعب الليبي للوقوف يد واحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية.

وتابع: “بشكل شخصي، أنا داعم لمسودة الدستور والاستفتاء عليها ليقول الشعب كلمته فهو مصدر السلطات، والدستور ليس وليد اللحظة، وهذه اللقاءات قديمة حديثة، ومثل هذه اللقاءات هي الأساس لبناء الدول”.

وتابع: “ندرك في مجلس النواب حجم المسؤولية، وهناك جهود مبذولة من كل النواب لحل تلك الأزمة، والمحاولات التي تسعى لها بعض الأطراف المحلية والدولية واستبعاد دور مجلس النواب من أي تسوية، لن تكون لها شرعية وطنية وسترفض”.

وأضاف: “هناك فعليا لجنة شكلت من قبل مجلس النواب لوضع خارطة طريق ونتائجها مطمئنة جدًا، ويجب دعم المسارات الأخرى المهمة كالمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية وجمع السلاح وإجلاء القوات الأجنبية، ونحن بحاجة لخارطة بها مسارات تبدأ بالمسار الدستوري والأمني والاجتماعي، بها آفاق زمنية متزامنة لنصل لنتائج تنهي أزمتنا”.