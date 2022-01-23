الدبيبة: سندفع الغالي والرخيص لأجل «أمن بلادنا»

أشرف رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، على تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي اللواء 111 مجحفل الذين تلقوا تدريباتهم بمركز تدريب حمزة بن عبدالمطلب التابع لرئاسة الأركان العامة.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئيس الحكومة: “في كلمته أكد للخريجين فخره واعتزازه بهم كونهم سيكونون حماة للوطن، الذي لن يبنى إلا بجيش ولائه لله ثم للوطن لا انحياز فيه لفرد أو مدينة أو أي جهة كانت”.

وأضاف البيان “الدبيبة أكد للحضور بأن أمن ليبيا واستقرارها هدف لا مناص منه، وأنه لن نسمح لأحد بأن يعبث بهذا الوطن مهما كلفنا ذلك”.

وشدد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بنبذ الحروب قائلاً نعم للسلام ولا للحروب نعم للبناء والاستقرار والدفاع عن مدنية دولتنا، مضيفا “أمن بلادنا واستقرارها هدف لا بديل عنه وسندفع الغالي والرخيص لإنجازه”.

وتابع “فخور بكم وأنا أراكم في حصصكم التدريبية لتكونوا حماة لهذا الوطن الذي يعز علينا جميعًا، أنتم النواة الحقيقية لبسط الأمن وحماية بلدكم وحدود بلادكم، وشعارنا نعم للسلام ولا للحروب”.

واستكمل “نعم للدفاع عن مدنية دولتنا الغنية وأمنها وسلامة حدودها وهذا لن يكون إلا بسواعدكم وجهودكم، نشجع على تنفيذ الدورات المتتالية لأبنائنا الراغبين في الانخراط في المؤسسة العسكرية وفق المعايير المنضبطة التي يعرفها الجيش”.