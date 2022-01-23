حتى 5 فبراير..بلدية حي الأندلس توقف الدراسة 15 يوم بعد تفاقم الوضع الوبائي

العنوان – طرابلس

أعلن المجلس البلدي حي الأندلس اليوم الأحد، إيقاف الدراسة لمدة 15 يومًا، اعتباراً من يوم غد الإثنين حتى 5 فبراير المقبل.

وأوضح المجلس البلدي في بيان له أن إيقاف الدرساة جاء نظًرا لتفاقم الوضع الوبائي داخل المؤسسات التعليمية.

وأشار المجلس البلدي حي الأندلس إلى أن الوضع الوبائي جعل استمرار الدراسة في الوقت الحاضر أمرًا صعبًا.

وشدد على ضرورة التنسيق مع جهات الاختصاص في مجال الصحة للتطعيم الإجباري للمعلمين والمعلمات والعاملين في القطاع، ووضع خطة للامتحانات النصفية داخل المؤسسات التعليمية.

وقال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح الجمعة إن ليبيا دخلت رسميا في الموجة الرابعة من متحور أوميكرون.

وقال السايح :”زيادة في معدل التكاثر (1.5) R0 لرقم لم نشهده في بلادنا لأكثر من مدة طويلة تصل إلى شهور، وبهذا نشهد الآن موجة جديدة من متحور أوميكرون”.

وأضاف رئيس المركز :”تقسيم البلاد إلى مناطق صحية هي الحل لمجابهة هذه الموجة”.

وأكد بالقول :”لايمكن أن نضع شروط شاملة لكل البلاد، فالآن لكل منطقة خصوصية من ناحية انتشار الوباء”.

وتابع :”قلت منذ أكثر من شهرين سندخل في هذه الموجة آخر شهر يناير، ليس لأننا نعلم الغيب أو نتكهن، بل هي مؤشرات وأرقام”.

وختم السايح منشوره :”التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم الكمامة والتباعد”.