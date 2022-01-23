تواصل حملة إزالة المباني المخالفة في مدينة الخمس

واصلت وزارة الداخلية حملة إزالة المباني المخالفة للبناء، والعشوائيات والتعديات على أملاك الدولة داخل الحدود الإدارية لمدينة الخمس، بتعليمات من النائب العام.

وباشرت الأجهزة الأمنية قطع التوصيلات الكهربائية لهذه المباني، وإزالة الأعمدة والخطوط بشكل كامل في المنطقة المحاذية لشاطئ البحر، كما تعمل الدوريات الأمنية المشكلة من مختلف الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بعملية التأمين والحماية للجان الإزالة، من فرق الشركة العامة للكهرباء ومعدات وآليات ثقيلة.

وأكدت مديرية أمن الخمس، أن هذه الحملة مستمرة إلى أن تنتهي عمليات التعدي على أملاك الدولة والبناء بدون موافقات وتراخيص الجهات المخولة لذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية