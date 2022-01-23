رئيس المجلس التسييري بنغازي: نؤكد على ضرورة استمرار لجنة حصر الأضرار في الاستمرار بتحديد قيمة التعويضات في العقارات المتضررة

وجه رئيس المجلس التسييري لمدينة بنغازي، الصقر بو جواري، بضرورة استمرار لجنة حصر الأضرار التابعة لبلدية بنغازي، في الاستمرار بتحديد قيمة التعويضات في العقارات المتضررة.

وأشار بوجواري، في تصريحات لموقع “العربي الجديد”، الممول من قطر، إلى أنه من الضروري إحالة تلك القيم إلى اللجنة المركزية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير في أسرع وقت، حتى يتسنى تخصيص الأموال اللازمة وصرفها لمستحقيها من قبل الجهة المختصة.

وأتبع بقوله “سنستمر في أعمال حصر المباني، ونوصي بضرورة توفير احتياجات لجنة حصر الأضرار من أجهزة ومعدات تفرضها طبيعة العمل، على أن توافي البلدية بتقارير دورية عن نتائج سير عملها”.

وذكر بوجواري أن نسبة الدمار من جراء الحرب على الإرهاب التي شهدتها المدينة على مدى سنوات وصلت إلى 30%، مشيرًا إلى أن غالبية العقارات المتضررة هي عبارة عن مبان حكومية، وأعمال لجنة حصر الأضرار تركز على منطقة وسط المدينة، كونها أكثر الأحياء تضررًا.