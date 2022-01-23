افتتاح المعرض الأول للمعايرة القانونية بالمنطقة الغربية

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، المعرض الأول للمعايرة القانونية بالمنطقة الغربية، تحت شعار، من أجل مستهلك واع ومحمي من الغش التجاري، والذي من المنتظر أن يكون سنويا.

وقال الوزير في بيان صادر عن الوزارة، إن المعرض الذي نظمته مراقبة الاقتصاد والتجارة ببلدية رقدالين، يستهدف تعزيز ثقافة حماية المستهلك لدى المواطن، مشددا على ضرورة تطوير مختبرات ومعامل وفق المعايير العالمية الحديثة، ودعا الحويج، البلدية للمساهمة في إعداد الخارطة الاستثمارية بالوزارة واستغلال الموارد المتوفرة بالبلدية في تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعي الصناعة والزراعة.

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