المنصوري: كل الذين يسرجون خيولهم ضد مشروع الدستور يخالفون إرادة الشعب

قال عضو هيئة صياغة الدستور ضو المنصوري، اليوم الأحد، “كل الذين يسرجون خيولهم ضد مشروع الدستور يخالفون إرادة الشعب وأحكام القضاء ويؤخرون النعيم الذي نسعى له باستقرار ليبيا ووحدة البلاد”.

المنصوري، وفي كلمته خلال ندوة “الدستور أولاً”، أضاف: “العبث بالاستحقاق الدستوري سبب ما آل بالبلاد والعباد من فرقة وحروب ودمار، والاستحقاق الدستوري أهملته كافة السلطات بدون استثناء، وتعمل تلك السلطات بموجب أحكام التقادم وتبحث عن بدائل لهذا المشروع”.

وتابع: “كل من ينتقدون الدستور، يعترضون على أحكام القضاء والمحكمة العليا في 8 طعون، التي قالت إن المعقب الوحيد على ما أصدرته الهيئة هو الشعب الليبي، ومشروع الدستور صادر بموجب هيئة منتخبة من الشعب ومشروعيتها مستمدة من الشعب ولا معقب عليها”.

وأضاف: “بعثة الأمم المتحدة التي انفصلت عن هيئة صياغة الدستور دأبت على خلق بدائل ضد إرادة الشعب في صورة تصل إلى الاستهتار بإرادة الشعب، والقاعدة الدستورية مصطلح هجين دخل في السياسة الليبية ليكون بديلاً عن الدستور”.

وتابع: “الشعب الليبي وحده هو القادر على تضميد جراحه، التي آخرها هو تصريح رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة من خبراء دوليين وعالميين وكُتاب لإنجاز مشروع دستور غير المشروع النابع من إرادة الشعب، ومشروع الدستور يجب أن يمر دون استفتاء، استجابة للأعراف الدولية، والشعب الليبي وحده هو من عليه أن يقول نعم أو لا بحق هذا المشروع”.