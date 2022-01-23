اللافي بندوة «الدستور أولا»: التغيير يجب أن يكون شاملاً وسريعًا

قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي:” علينا التوافق على دستور مسُتفتى عليه شعبيًا، ليكون الإطار الشامل لكافة القوانين، ويوصف حدود الصلاحيات والمدد للسلطات”.

وأضاف اللافي، في كلمة له بندوة «الدستور أولا»، والتي نظمت بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، أن الاتفاق حول الاستفتاء على الدستور يضع القطار على السكة نحو مستقبل مشرق.

وشدد على ضرورة توفير الحد الأدنى للجانب الأمني، ليضمن للمرشح العمل بحرية التنافس ويحمي البلاد من ارتدادات ما بعد الانتخابات.

وتابع:” يجب توفير ميثاق وطني، يصيغه النخب من أبناء الوطن، ويتعهد باحترامه السياسيون وتصدره السلطة التشريعية كوثيقة دستورية مرحلية يتعهد فيها الجميع بصون أمن الوطن وقبول نتائج التنافس الشريف”.

ولفت إلى أن الليبيين يريدون التغيير عبر الانتخابات، وليس عبر العنف وفرض السلطة بالقوة، والمصالحة الوطنية عامل مهم لتحقيق السلام والاستقرار.

وأكد أن التغيير يجب أن يكون شاملاً وعادلاً وآمنًا وسريعًا، والعوامل التي عملنا على توفيرها لضمان الانتخابات، لم يعمل بها أحد.

واستطرد:” أدركنا بعد عقد من الخلافات والحروب أنه ليس إمكان أحد فرض إرادته على الليبيين دون مشاركته، وهذا ما يجب أن نعمل عليه وفق المسارات الأربعة”.