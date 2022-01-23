بدعم ألماني وأوروبي.. افتتاح مركز تدريب وتطوير المرأة ببلدية الشرقية

شهدت محلة زويلة ببلدية الشرقية جنوب ليبيا، أمس السبت، افتتاح مركز تدريب وتطوير المرأة، بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير المحلات والفعاليات المجتمعية المختلفة بالبلدية ومنسق منظمة التعاون الألماني.

وجرى تأسيس المركز بالشراكة بين المجلس البلدي الشرقية ومنظمة التعاون الألماني «GIZ» بدعم من الوزارة الفيدرالية الألمانية للتنمية الاقتصادية والتعاون والاتحاد الأوروبي.

وقال عميد بلدية الشرقية امحمد العربي في حديث إلى «بوابة الوسط» إن افتتاح المركز يأتي ضمن حزمة أنشطة مشروع دعم اللامركزية، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي والذي يهدف إلى تعزيز الخدمات المحلية وتحقيق التماسك في المجتمع المحلي.