المستشار صالح ووليامز يبحثان حلحلة الصعوبات التواجه العملية الانتخابية

العنوان-القبة

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية والسعي لتحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، جرى خلال اللقاء الذي عُقِد بمدينة القبة أيضًا بحث المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويأتي اللقاء قبل يوم من تقديم المستشارة الأممية إحاطتها الأولى منذ عودتها إلى ليبيا مطلع ديسمبر 2021، إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في البلاد والتي يتوقع أن تعلن خلالها خطتها للمضي قدمًا في العملية السياسية التي تعثرت بعد تعذُّر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.