بوشاح: نحن ندعم العملية الانتخابية لكن بوجود قاعدة دستورية تنظم عمل السلطات القادمة

ليبيا – قال عمر بوشاح النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري إن موقف مجلس الدولة داعم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن؛ ولكن الظروف الموضوعية والقانونية لم يتهيأ منها شيء حتى الآن.

بوشاح أشار في لقاء عبر قناة التلفزيون العربي إلى أن الظروف التي حالت دون عقد الانتخابات في موعدها السابق ما زلت قائمة؛ لذلك لا يعرف على ماذا تعوّل ستيفاني وليامز في تحديد موعد جديد.

وتابع: “التقينا ستيفاني أكثر من مرة ولم تقدم أية رؤية. المبعوث الأممي السابق يان كوبيتش سبّب مشكلة دستورية وسياسية في البلاد لاعتماده على القوانين الصادرة من مجلس النواب التي لا تعتمد على أسس دستورية”.

وأوضح أن المشكلة التي حذر مجلس الدولة منها سابقا وقعت وأدت إلى فشل الانتخابات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قام بتشكيل لجنة لوضع خارطة طريق جديدة، وهذه الخارطة تحتاج إلى كثير من الوقت.

كما أضاف: “الظروف الآنية حالت دون إقامة الانتخابات، ولم يستطع عماد السايح والمفوضية العليا أن تعلن عن القائمة النهائية وأن تجري عملية الاقتراع؛ لذلك عُدنا إلى نقطة الصفر من جديد. أن تُجرى العملية الانتخابية في بلد منقسم وكان في حرب أهلية؛ فإن هذا سيزيد الوضع سوءًا. الرؤية التي وضعناها هي المضي قدمًا في مشروع الدستور والاستفتاء عليه، أو الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية”.

وحمّل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المسؤولية؛ لأنها كانت مُكلفة ومشرفة على تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الذي وقعته جميع الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا.

ونوّه إلى أن الاتفاق السياسي ينصُّ على آليات إصدار القوانين الانتخابية؛ ولكن تمَّت مخالفته بشكل صريح وواضح، والبعثة لم تحرك ساكنًا، مبينًا أن الأطراف الدولية التي ضغطت على المفوضية للمضي قدمًا في الانتخابات في ظل هذه الظروف؛ تتحمل المسؤولية أيضًا.

بوشاح قال: “نحن حذرنا سابقًا من أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف. نحن ندعم العملية الانتخابية، ولكن بوجود قاعدة دستورية تنظم عمل السلطات القادمة. في مثل هذه الأيام، قبل عام من الآن، تم الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة في مدينة الغردقة، ونصّ الاتفاق على الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بناءً عليه؛ ولكن للأسف البعثة لم تدعمه”.

واعتقد أن ملف الانتخابات يجب أن يكون القرار فيه لليبيين، وأن الأطراف الليبية هي المعنية به. مصالح الدول تتعارض في ليبيا، ولا يمكن أن تتفق لذلك الذهاب إلى أطراف خارجية لديها ساحات صراع أخرى في مناطق أخرى، وتحاول تصفية حساباتها على الساحة الليبية؛ سيعقد المشهد في ليبيا كثيرًا.

وفي الختام اعتبر أن المبعوث السابق “غسان سلامة” كان يعمل بجد لإبعاد الملف الليبي عن الصراعات الدولية، وإعادته لليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية