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كورونا يُعطّل الدراسة في بلدية حي الأندلس 15 يوماً

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مراقبة تعليم حي الأندلس، إيقاف الدراسة في مدارس التعليم الأساسي والثانوي في عموم البلدية مدة 15 يوماً، بدءاً من يوم غد الإثنين.

وأوضحت المراقبة أن قرار تعطيل الدراسة جاء نتيجة لتفاقم الوضع الوبائي داخل المؤسسات التعليمية بالبلدية، وفقاً لتقرير اللجنة المُكلّفة من وزارة التعليم بمتابعة الإطار الوبائي بالمدارس، مشددة على ضرورة التزام المعلمين والمعلمات والعاملين بالقطاع بتعليمات الوزارة، فيما يتعلق بالتطعيم الإجباري.

جدير بالذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن رسمياً دخول البلاد في الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا، عقب تزايد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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