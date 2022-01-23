لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب تناقش مقترح توحيد المرتبات

أخبار ليبيا 24

عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لمناقشة المقترح المقدم بخصوص قانون المرتبات الموحد لموظفي الدولة.

وحضر الاجتماع وفق بيان المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، وزير الخدمة المدنية. ووكيل وزارة التخطيط، وكيل وزارة التربية والتعليم.

كما حضر الاجتماع الذي عقد بمقر فرع ديوان المجلس بطرابلس. مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، ومدير مكتب الشؤون المالية بوزارة المالية.

وحضر أيضا رئيس قسم الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، بالإضافة إلى مندوب عن مصرف ليبيا المركزي.