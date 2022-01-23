عبيد: مشروع الدستور ملكية خاصة للشعب الليبي

قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري مسعود عبيد، اليوم الأحد، الدستور يبين حقوق المواطنين وحدود ممارسة هذه الحقوق.

عبيد، وفي كلمته خلال ندوة “الدستور أولاً”، أضاف: “نريد التأكيد على أهمية هذا الحق وإقراره، لأنه كتب من خلال هيئة منتخبة وأصبح جاهزًا للاستفتاء بعد إصدار مجلس النواب قانون الاستفتاء على الدستور، المعدل بعد اعتراض مجلس الدولة على بعض المواد”.

وتابع: “تم التوافق على إجراء الاستفتاء على الدستور وفقًا لاجتماعات الغردقة، إلا أن مجلس النواب أهمل الاتفاق ولم يعرض مشروع الدستور إلى اليوم، ولا توجد عراقيل تمنع إجراء الاستفتاء على الدستور، وأن تجرى الانتخابات بناء عليه”.

واستكمل: “مشروع الدستور ملكية خاصة للشعب الليبي، وهو وحده من له الحق في قول كلمة فيه من دون مصادرة من أحد، وعلى الجميع أن يتحلى بالحكمة اللازمة لتغليب مصلحة البلاد على مصالح الأفراد”.