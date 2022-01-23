وليامز لعقيلة صالح: لن يكون هناك حل لشرعية المؤسسات الليبية إلا من خلال الانتخابات

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال لقائها مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت المؤسسات الليبية إلا عبر الانتخابات، وذلك بحسب سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على «تويتر» عقب اللقاء الذي عُقِد في مدينة القبة شرق البلاد، اليوم الأحد.

وقالت وليامز في تغريدتها الأولى إنها التقت «اليوم في القبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب غدًا التي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الأولي حول مستقبل العملية الانتخابية».

وليامز تشجع «النواب» على تحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات

وأضافت وليامز في تغريدتها الثانية أنها «شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة 2.5 مواطن ومواطنة تسلموا يطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي».

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كما شددت المستشارة الأممية في تغريدتها الثالثة «على أن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة».

وأكدت في تغريدتها الرابعة «على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع»، مجددة الدعوة لـ«كافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية»، مشيرة إلى أنها تطرقت خلال اللقاء مع رئيس مجلس النواب «إلى ضرورة مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للعملية الانتخابية».

من ناحيته، قال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن لقاء المستشار عقيلة صالح ووليامز جرى خلاله بحث الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية والسعي لتحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية، والمستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

مجلس النواب يستعرض تقرير لجنة خارطة الطريق ووليامز تطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا

ويعقد مجلس النواب غدًا الإثنين، جلسة من المقرر أن تقدم خلالها لجنة خارطة الطريق التي شكلها المجلس بعد تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، رؤيتها للمرحلة المقبلة ومستقبل العملية السياسية والانتخابية.

كما ستقدم مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية ونتائج لقاءاتها مع مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا، كما يتوقع أن تعلن وليامز خلال إحاطتها خطة عملها الرامية لتحريك العملية السياسية المتعثرة في البلاد وإنقاذ العملية الانتخابية.