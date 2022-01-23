المنفي واللجنة الليبية الإيطالية يبحثان العراقيل التي تواجه تنفيذ مشروع طريق “أمساعد – رأس أجدير”

العنوان-طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، مع وفد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة، المشاكل والعراقيل التي تواجه جهاز تنفيذ إدارة مشروع الطريق السريع أمساعد – رأس أجدير، ومحاولة تذليلها مع الحكومة ووزارة المواصلات، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وأوضح المجلس أن اللقاء جاء استكمالا للقاء السابق الذي عقد الخميس الماضي بشأن مشروع الطريق السريع إمساعد – رأس أجدير، وخاصة المرحلة الأولى والتي تمتد من إمساعد إلى المرج.

وأطلع المنفي على مشاريع تنفيذ إزدواج طريق طبرق – إمساعد، وصيانة طريق طبرق – أجدابيا، وصيانة الطريق الساحلي قطاعات التميمي – الخروبة ودرنة – طبرق.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة استكمال هذه المشاريع والاهتمام بها، حفاظاً على أرواح المواطنين. نظراً لقدم الطريق وتهالكها، مشيداً بجهود اللجنة المكلفة بهذا الشأن.

وضم وفد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة رئيس اللجنة، د. سامي الصادي، وعضو اللجنة، المهندس عبد المعز أحمد، وبحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري والطرق، فضل الله الشلوي. وعضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبد النبي.