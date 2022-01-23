البرلمان يبحث مع “التعليم” ملابسات إقالة عميد كلية التقنية ببني وليد

تابعت لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب -اليوم الاحد- سير العمل بالوزارة و النظر في بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع-وفقاً لما ذكره الناطق الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق.

كما ناقشت اللجنة مع وزير التعليم التقني والفني خلال اجتماع بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس- ملابسات قرار إقالة عميد كلية التقنية الالكترونية بمدينة بني وليد.

وتجدر الإشارة إلى أن عميد كلية التقنية الدكتور “اغنيّة” قد تحدث في حلقة سابقة من برنامج البلاد على قناة 218 عن قيام الحكومة بإقالته من منصبه بدعوى انتقاده للحكومة موضحاً أن في هذا ظلم له بقرار غير مُبرر.

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