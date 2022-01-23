رئيس الوزراء يدعو الليبيين للتمسك بالاستحقاق الانتخابي الدستوري وعدم السماح بإطالة المرحلة الانتقالية مرة أخرى

طرابلس 23 يناير 2022 (وال)- أكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة؛ أن الشعب الليبي يتطلع بشغف إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تمييز فيها ولا إقصاء، ولا يريد إطالة أمد الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة.

وقال الدبيبة في كلمة القاها في انطلاق أعمال المؤتمر الليبي لدعم الدستور اليوم الأحد: إن “محاولات لتعميق الأزمة بدلا من حلها وتقييد إرادة الشعب الليبي، بإختيار إرادته الانتخابية والإلتفاف على مسارات العملية الدستورية وعرقلة مسيرتها”.

وأضاف ” أتركوا للشعب الليبي أن يختار ماذا يريد ودعم اختياره في وجود دستور حقيقي؛ يستمد شرعيته من الشعب والشعب فقط، وأحث كل الأطراف على دعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية وعدم الذهاب لمسارات ليس لها أي هدف.

وأشار الدبيبة إلى أن الاتفاق الأممي في محطاته المختلفة في تونس وجنيف أختار سلطاته بهدف الوصول إلى انتخابات كان من المفترض أن تجرى في ديسمبر الماضي.

واعتبر الدبيبة إن تأخر الانتخابات سببه عدم وجود قاعدة دستورية وتأخر المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وتوجه الدبيبة بنداء إلى كل الليبيين بأن يكونوا في الموعد وأن يتمسكوا بالاستحقاق الدستوري الانتخابي وألا يسمحوا بإطالة المرحلة مرة أخرى والقفز على إرادة الشعب الليبي. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال