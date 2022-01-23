وليامز للمستشار صالح: لن يكون هناك حل لشرعية المؤسسات الليبية إلا من خلال الانتخابات

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال لقائها مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت المؤسسات الليبية إلا عبر الانتخابات، وذلك بحسب سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على تويتر عقب اللقاء الذي عُقِد في مدينة القبة.

وأضافت وليامز في تغريدتها أنها “شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة 2.5 مواطن ومواطنة تسلموا يطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

كما شددت المستشارة الأممية “على أن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة”.

وأكدت في تغريدتها الرابعة “على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع”، مجددة الدعوة لـ”كافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية”، مشيرة إلى أنها تطرقت خلال اللقاء مع رئيس مجلس النواب “إلى ضرورة مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للعملية الانتخابية”.