العباني: مبادرة عدد من النواب لدعم الحكومة ينقصها اقتراح موعد للانتخابات

قال محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن هناك تساؤلات كثيرة حول الإنسداد السياسي ودخول السلطة في عنق الزجاجة.

وأضاف محمد العباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن مبادرة حسن النوايا، التي قدمتها الحكومة، والموقعة من عدد من النواب، لتخفيف حدة التوثّر مع البرلمان، ينقصها اقتراح موعد للانتخابات الرئاسة والبرلمان.

وأكد أن اكتمال المبادرة، سيُنهي الجدل القائم حول تمديد المراحل الانتقالية، وما صاحبها من فساد وتشبث بالكراسي من أجل استمرار المجالس منتهية الصلاحية.

وكان 62 نائبا بمجلس النواب، قد دعو في مبادرة، أطلقوها قبل ساعات، إلى استمرار حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لمدة سنتين، شرط إجراء تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد.

وتنص المبادرة، التي أعلن عنها النواب، وتناقلتها وسائل إعلام ليبية أمس السبت، على أن تتوافق بموجبها “السلطتان التشريعية والتنفيذية” على جملة من القضايا للخروج من الانسداد السياسي الحالي، الذي حال دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها يوم 24 ديسمبر الماضي وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي تونس جينيف.

وأكد النواب أن أساس مبادرتهم هو أن “الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي لا رجوع عنه، وضرورة لا بد من العمل الجاد والصادق على تحقيقها في أقرب الآجال الممكنة بالتوافق مع الأجسام المعنية، وتوفير الأساسات المطلوبة لضمان إنتاج مرحلة استقرار سياسي متماسكة الشرعية”، وعلى أن “يظل هذا البند أساسا يبطل ما سواه من بنود متى تحققت متطلباته وبات متاحا”.