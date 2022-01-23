الموافقة على أول مشروع استثماري للطاقة الشمسية في ليبيا

أصدرت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ترخيصاً لتنفيذ أول مشروع استثماري في مجال إنتاج الطاقة الشمسية.

وبحسب ما أوردته الهيئة في بيان لها، فإن المشروع لصالح شركة أي جّي إنرجي كمرحلة أولى، لإنتاج 200 ميغاوات ببلدية غدامس.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع ضمّ رئيس الهيئة جمال النويصري رفقة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، حيثُ اتفق الحضور على تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لتنفيذ خطة قطاع الكهرباء لعام 2025 – 2030 للحصول على الطاقات المتجددة.

كما شارك في الاجتماع مدير إدارة الاستثمار، ومدير إدارة التخطيط، ومستشار شؤون الخصخصة التابعين للهيئة

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