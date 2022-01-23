ليبيا الان

هل تدفع زيارات وليامز الدولية والمحلية إلى انفراج الأزمة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قامت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، في الأيام الماضية بزيارات لبعض الدول من أنقرة إلى القاهرة ثم موسكو على أمل إيجاد موقف دولي وإقليمي يضغط على الأطراف الداخلية للوصول إلى توافق لحل الأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك