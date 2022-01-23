هل تدفع زيارات وليامز الدولية والمحلية إلى انفراج الأزمة

قامت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، في الأيام الماضية بزيارات لبعض الدول من أنقرة إلى القاهرة ثم موسكو على أمل إيجاد موقف دولي وإقليمي يضغط على الأطراف الداخلية للوصول إلى توافق لحل الأزمة الليبية.

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