الجهاني: البيان النيابي الداعم للحكومة مُزوّر وأشرفت عليه دولة إقليمية

أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني، أن البيان المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنسوب لـ62 نائباً يعلنون فيه تأييدهم لحكومة الوحدة، هو بيان مُزوّر.

وأشار الجهاني في إدراج على حسابه في الفيس بوك، إلى أن البيان المنسوب لـ62 نائباً، تقف وراءه دولة إقليمية لم يُسمّها، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، وفق وصفه.

وأضاف الجهاني أن مجلس النواب سيستمع في جلسة يوم غد الإثنين، لتقرير لجنة خارطة الطريق النيابية، حيث ستخضع مخرجاتها للتصويت داخل المجلس، مشيراً إلى أنه “حينها فقط سيتضح المشهد للفترة القادمة”.