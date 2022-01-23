عقيله صالح يبحث مع ستيفاني المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، اليوم الأحد، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وبحث صالح، خلال اللقاء، الذي عقد بمقر إقامته بمدينة القبة، مع المستشارة الأممية المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتناول اللقاء، بحث سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وللسعي لتحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية، بحسب البيان الصادر عن مجلس النواب.

وكانت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، قد عقدت لقاءً، السبت، مع عدد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري.

وقالت ستيفاني في تغريدة عبر “تويتر” أمس: “التقيت اليوم مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس، حيث ناقشنا بشكل مطول التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية، وشددوا على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري”.

وتابعت: “أكدت من جديد على أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مطلب الـ 2.5 مليون ناخب ليبي مسجل بضرورة إجراء حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.