شباب هون يطلقون حملة “اغرس شجرة” لزرع 5000 شتلة

إنطلقت في مدينة هون حملة التشجير الوطنية بمشاركة مجموعة من المؤسسات الأهلية والشبابية بالمدينة وتستهدف تشجير شوارع ومناطق مختلفة.

يشرف على هذه الحملة ويدعمها نادي الإخاء الرياضي الثقافي الإجتماعي بهون، بالتعاون مع شبيبة الهلال الأحمر وبيت شباب هون-وفقاً لما ذكره مراسل 218 في الجفرة.

انطلقت الحملة تحت شعار “اغرس شجرة” وتستهدف حملة التشجير الوطنية زراعة أكثر من 5000 شتلة مناسبة لمناخ مدينة هون الصحراوي وهذه الحملة برعاية “وكالة الجهود التطوعية للشباب” .

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