رئيس لجنة صياغة الدستور يرجع ما آلت إليه البلاد من حروب ودمار إلى إهمال السلطات لمشروع الدستور

طرابلس 23 يناير 2022 (وال)- أرجع رئيس لجنة صياغة الدستور “ضو المنصوري” ما آلت إليه البلاد من فرقة وحروب ودمار إهمال السلطات لمشروع الدستور والعبث بهذا الاستحقاق الذي طال انتظاره.

وأوضح المنصوري – في كلمه له بالمؤتمر الليبي لدعم الدستور الذي عقد اليوم بالعاصمة طرابلس – أن مشروع الدستور صادر بموجب القانون رقم 17 لسنة 2013 بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والتي أصدرت هذا المشروع؛ وهي منتخبة من الشعب، وبالتالي فإن مشروعيتها تستمدها من القاعدة الشعبية التي انتخبتها.

وأوضح أن الذين ينتقدون مشروع الدستور هم مخالفون لأحكام القضاء، مشيرا إلى أن المحكمة العليا نظرت في 8 طعون منذ مشروع الدستور، مؤكدا أن المعقب الوحيد على ما أصدرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، هو الشعب الليبي وإن الذين ضد مشروع الدستور يخالفون إرادة الشعب وأحكام القضاء.

وقال المنصوري إن بعثة الأمم المتحدة التي انفصلت عن هيئة صياغة الدستور منذ أن أقر في 29 ــ 7 ــ 2017 ودآبت على خلق بدائل ضد إرادة الشعب في صورة تصل إلى الاستهتار بإرادته، وباختيار بدائل أخرى عن إرادة هذا الشعب الذي اختار هيئة وأصدر الدستور. (وال)

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