المسماري: يحق للبرلمان حل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

قال الخبير القانوني وأستاذ القانون الخاص بالجامعات الليبية الأستاذ راقي المسماري ان مسودة الدستور السابقة تصاحبها الكثير من المشاكل والجدل القانوني ومنها عدم إحالتها للبرلمان بشكل رسمي إضافة الى عدم اتساقها مع الوضع السياسي الحالي، وعدم مخاطبتها للوقائع الحالية في الدولة الليبية.

وأكد المسماري، في تصريحات خاصة بقناتنا، إن مجلس النواب القادم هو المنوط به بحث قضية الدستور وليس البرلمان الحالي طبقا لاتفاق جنيف وإعلان باريس الأخير.

واعتبر أن لمجلس النواب الحالي الحق الكامل في حل هيئة صياغة الدستور ة والذهاب إلى الانتخابات بموجب القانونين واحد وأثنين وترك مسألة الدستور للبرلمان القادم.