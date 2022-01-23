الدبيبة لـ«الليبيين»: لا تتركوا أحدًا يعبث بمستقبلكم الزاهر

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في ندوة لدعم الدستور تحت عنوان الدستور أولاً، بحضور عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، ورئيس المحكمة العليا محمد الحافي ، ومحافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد الوزراء، وسفراء الدول المعتمدين في ليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقا لبيان صادر عن الحكومة اليوم الأحد.

وبحسب بيان الحكومة، فإن الدبيبة أكد، في كلمة له خلال الندوة، أن الشرعية للشعب الليبي وحده فقط دون غيره، متابعا:” إننا في أشد الحاجة اليوم لدستور يحمي الوطن والمواطن”.

ولفت إلى أن الشعب الليبي يتطلع بشغف إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تمييز فيها ولا إقصاء، مشيرا إلى أننا لا نريد إطالة أمد الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة”.

واستطرد:” اتركوا للشعب الليبي ليختار ماذا يريد ودعم اختياره في وجود دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب والشعب فقط، وأحث كل الأطراف على دعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية وعدم الذهاب لمسارات ليس لها أي هدف” .

وناشد الدبيبة، الليبيين بأن يكونوا في الموعد وأن يتمسكوا بالاستحقاق الدستوري الانتخابي وألا يسمحوا بإطالة المرحلة مرة أخرى والقفز على إرادة الشعب الليبي، وألايتركوا العابثين يعبثون بمستقبلكم الزاهر”.