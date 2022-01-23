المنفي يبحث مع “الليبية الإيطالية المشتركة” مشروع طريق إمساعد رأس جدير

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس، مع وفد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة المشاكل والعراقيل التي تواجه جهاز تنفيذ إدارة مشروع الطريق السريع إمساعد – رأس أجدير، ومحاولة تذليلها مع الحكومة ووزارة المواصلات.

واطلع المنفي على مشاريع تنفيذ إزدواج طريق طبرق – إمساعد، وصيانة طريق طبرق – أجدابيا، وصيانة الطريق الساحلي قطاعات التميمي – الخروبة ودرنة – طبرق، حيث أكد على ضرورة استكمال هذه المشاريع والاهتمام بها.

وحضر الاجتماع، وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري والطرق فضل الله الشلوي، وعضو مجلس النواب عن دائرة طبرق الصالحين عبد النبي.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، وبحث مشروع الطريق السريع إمساعد – رأس أجدير، وخاصة المرحلة الأولى والتي تمتد من إمساعد إلى المرج، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي على منصة فيسبوك.

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