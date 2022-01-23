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المؤتمر الليبي لدعم الدستور يؤكد على بناء دولة ليبيا الحديثة عبر دستور يستفتى عليه من الشعب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 23 يناير 2022 (وال) – أكد المشاركون في المؤتمر الليبي لدعم الدستور الذي عقد اليوم بالعاصمة طرابلس، عزمهم بعدم العودة تحت عباءة الدكتاتورية، داعين إلى وحدة الصف والكلمة، والعمل على بناء دولة ليبيا الحديثة، عبر دستور يستفتى عليه من الشعب الليبي، ويقر الواجبات ويحدد الصلاحيات ويصون الحقوق.
وشددوا في بيانهم الختامي بأن يكون التداول السلمي على السلطة خيار الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة وليترك للأجيال القادمة دستورا يكون إرثا يفتخرون به وزاد يعينهم على حياتهم ويجمعهم كإخوة في الوطن. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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