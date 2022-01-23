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فوق الطاولة اتفاق على إنجاح الانتخابات ومن تحتها ..عرقلة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بعد إجراء عدة جولات طيلة العام الماضي، للاتفاق على إخراج ليبيا من المأزق الأمني والسياسي والاقتصادي، اتفق الجميع في ملتقى جنيف وبرلين وباريس، على إجراء انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، ورحبوا بهذا التاريخ الاستحقاقي وحرصت كل الدول الفاعلة على إنجاحه.

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قناة ليبيا

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