أمن رأس لانوف تدعو مستخدمي الطريق الساحلي إلى أخذ الحيطة والحذر

أخبار ليبيا 24

تستمر مديرية أمن رأس لانوف في تحذير المسافرين وسائقي المركبات المستخدمين للطريق العام “الساحلي”. بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة القانونية، نتيجة سقوط الأمطار على مناطق خليج السدرة.

وقالت مديرية الأمن في بيان لها، اليوم الأحد، تابعته وكالة أخبار ليبيا 24. “إن نزول الغيث النافع على مناطق خليج السدرة. تسبب في وجود مستنقعات على الطريق العام ما بين منطقة بن جواد ومنطقة رأس لأنوف (وادي العصران). عليه يجب أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة القانونية”.