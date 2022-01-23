العرفي: المليشيات هي من تتحكم في المشهد بمدينة طرابلس

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن مجلس النواب قد يضطر إلى فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة القادمة.

واكد العرفي، في تصريحات لقناتنا، ان “مجموعة من النواب بصدد تقديم شكوى للنائب العام حول ما يقوم به رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة وخاصة فيما يتعلق بالتغييرات والتكليفات التي أجراها بعد الرابع والعشرين من ديسمبر وذلك ضمن صفقات ورشى سياسية مع بعض النواب، إضافة إلى تمويله بعض المليشيات”، بحسب تعبيره.

وأكد العرفي إن “الميليشيات هي من تحرك المشهد في طرابلس وتقف حجر عثرة أمام أي توافقات او تفاهمات من شأنها المضي قدما نحو الاستحقاق الانتخابي”.

وأضاف العرفي إن “المليشيات تجتمع لدعم رئيس حكومة تسيير الاعمال عبد الحميد الدبيبة واستمرار بقاءه ، وإدخال طرابلس في فوضى من أجل البقاء”.