ضو المنصوري: مشروع الدستور يجب أن يمر دون استفتاء استجابة للأعراف الدولية

قال المرشح الرئاسي وعضو هيئة صياغة الدستور، ضو المنصوري:” كل الذين يسرجون خيولهم ضد مشروع الدستور يخالفون إرادة الشعب وأحكام القضاء ويؤخرون النعيم الذي نسعى له باستقرار ليبيا ووحدة البلاد”، على حد قوله.

وأضاف المنصوري، في كلمة له بندوة «الدستور أولا» والتي أُقيمت بالعاصمة الليبية طرابلس، أن العبث بالاستحقاق الدستوري سبب ما آل بالبلاد والعباد من فرقة وحروب ودمار” على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الاستحقاق الدستوري أهملته كافة السلطات بدون استثناء، وتعمل تلك السلطات بموجب أحكام التقادم وتبحث عن بدائل لهذا المشروع”، على حد زعمه.

وتابعت:” كل من ينتقدون الدستور، يعترضون على أحكام القضاء والمحكمة العليا في 8 طعون، التي قالت إن المعقب الوحيد على ما أصدرته الهيئة هو الشعب الليبي على حد ادعائه.

وأشار إلى أن مشروع الدستور صادر بموجب هيئة منتخبة من الشعب ومشروعيتها مستمدة من الشعب ولا معقب عليها، على حد قوله.

وشدد على أن بعثة الأمم المتحدة التي انفصلت عن هيئة صياغة الدستور دأبت على خلق بدائل ضد إرادة الشعب في صورة تصل إلى الاستهتار بإرادة الشعب، فالقاعدة الدستورية مصطلح هجين دخل في السياسة الليبية ليكون بديلاً عن الدستور، وفقا لتعبيره.

ونوه بأن الشعب الليبي وحده هو القادر على تضميد جراحه، التي آخرها هو تصريح رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة من خبراء دوليين وعالميين وكُتاب لإنجاز مشروع دستور غير المشروع النابع من إرادة الشعب، فمشروع الدستور يجب أن يمر دون استفتاء، استجابة للأعراف الدولية، على حد زعمه.

وأفاد بأن الشعب الليبي وحده هو من عليه أن يقول نعم أو لا بحق هذا المشروع” على حد تعبيره.