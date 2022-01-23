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النيابة العامة تحيل عصابة سرقت 11 وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب إلى لمحكمة الجنايات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أتمت لجنة التحقيق بمكتب النائب العام اجراءات التحقيق في واقعة سرقة إحدى عشرة وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب باللغة الآرامية – عبرية العهد القديم – ، يصدُق عليها مصطلح الأثر، من قبل مجموعة من المواطنين والوافدين الأجانب الذين عمدوا إلى تشكيل عصابة إجرامية منظمة لارتكاب جريمة سرقة الآثار الليبية بمختلف صورها والاتجار فيها.

النيابة العامة انتهت إلى تقديم أربعة متهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات وهم بحالة حبس احتياطي ،مشيرةً إلى أن إجراءات البحث عن بقية المطلوبين لسلطة التحقيق مستمرة لرجحان إدانة من اتخذت في مواجهته الإجراءات.

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صحيفة المرصد الليبية

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