تسييري ترهونة يطالب الأطباء بالالتحاق بمركز العزل تحسبا للموجة الرابعة لـ “كورونا”

طالب المجلس التسييري لبلدية ترهونة، الأطباء بالالتحاق بمركز العزل بالمدينة، حتى يتسنى له تقديم خدماته الصحية للمواطنين.

وعزا المجلس مطالبته، بسبب ما قال عنه دخول ليبيا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، إلى جانب تحذيرات السلطات الصحة في البلاد من انتشار الجائحة.

وجاءت مطالبة المجلس، بعد المناشدة التي وجهها مدير مركز العزل بترهونة، بضرورة التحاق الأطباء بأعمالهم في المركز.

جدير بالذكر، أن أخر إحصائية سجلها المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد بلغت 2281 حالة إصابة حيث بلغت النسبة المئوية 24.5%، في ظل مخاوف من زيادة الإصابات والوفيات في عموم البلاد.

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