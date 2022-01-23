دورة تدريبية لتحسين أداء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بإشراف البعثة الأممية

طرابلس 23 يناير 2022 (وال)- أعلن جهاز الشرطة القضائية إنطلاق فعاليات الدورة التدريبية لعدد من منتسبي الجهاز علي إستخدام دليل إجراءات العمل النموذجي بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وذكر الجهاز في منشور له عبر صفحته الرسمية أن الدورة التي تقام بأشراف بعثة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي ستستمر لمدة أسبوعان.

وأكد الجهاز أن ما يميز هذه الدورة هو مشاركة أعضاء جهاز الشرطة القضائية من فروع ” طبرق – البيضاء – بنغازي – أجدابيا – مصراتة – الخمس – طرابلس – الكفرة – سبها – الزاوية – الجبل الغربي “.

يُشار إلى أن هذه الدورة تعد فرصة لطرح وتبادل الآراء فيما بينهم، مما سيُساهم في تحسين الأداء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بكافة فروع الجهاز، بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للدليل الإجرائي الخاص بعمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل الذي سيتم اعتماده من قبل وزيرة العدل لوضعه موضع التنفيذ. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال